121 مليون جنيه خلال 6 أشهر.. القاهرة للأدوية تعلن ارتفاع أرباحها بنسبة 141%

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 141%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق أرباح بلغت 120.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 50.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة القاهرة للأدوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 706.13 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 449.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 59.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 38.79 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي إلى 334.17 مليون جنيه، مقابل 251.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وتأسست شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتتخصص إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص