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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس الأمم الإفريقية| كوت ديفوار تعادل النتيجة بعد مرور 60 دقيقة

صدى البلد

شهد الشوط الثاني من مباراة نيجيريا وكوت ديفوار هجوما ضاغطا من جانب لاعبي ساحل العاج لمحاولة تعديل النتيجة.

وكادت الدقيقة 58، أن تسفر عن هدف بعد تسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار تمر بجوار مرمى نيجيريا إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 60 من عمر المباراة نشاطا هجوميا من كوت ديفوار، وعرضية من الجانب الأيمن تمر من أمام مرمى نيجيريا.

وفي الدقيقة 62 نجحت كوت ديفوار في إدراك التعادل عن طريق فرانك كيسي، وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وانتهي الشوط الأول بين نيجيريا وكوت ديفوار، بتقدم نيجيريا بهدف دون مقابل عن طريق وليام تورست إيكونج في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وجاء الهدف؛ بعد عرضية أرسلت داخل منطقة الجزاء، قابلها إيكونج بضربة رأس قوية مرت من فوق يد الحارس إلى أعلى الزاوية اليمنى لحارس كوت ديفوار إلى داخل الشباك.

وشهدت مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الإفريقية، هجوم ضاغط من الأفيال الإيفوارية منتخب ساحل العاج صاحب الأرض خلال الدقائق الأولي من الشوط الأول.

تشكيل منتخب نيجيريا

  • حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي
  • الدفاع: أولا أينا، ويليام تروست-إيكونج، سيمي أجاي، كالفين باسي
  • الوسط: زايدو سانوسي، فرانك أونيكا، أليكس أيوبي
  • الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي

تشكيل كوت ديفوار

  • حراسة المرمى: يحيى فوفانا
  • الدفاع: سيرجي أورييه، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو، جيسلان كونان
  • الوسط: جان ميشيل سيري، سيكو فوفانا، فرانك كيسيه
  • الهجوم: سيمون أدينجرا، سيباستيان هالر، ماكس جراديل

 

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