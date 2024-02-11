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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: تهديد نتنياهو باقتحام رفح ضغط على حماس لقبول المفاوضات

رفح
رفح

قال الدكتور رائد نجم استاذ القانون الدولي والباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية أن تهديدات نتنياهو وحكومته باقتحام رفح الفلسطينية هو ضغط على المقاومة من أجل اللين في المفاوضات.

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وأضاف نجم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن المواطن الفلسطيني في رفح يعيش في خيم في الشوارع أو في العراء يدعو الله ليل صبح أن لا تمطر السماء حتى لا تغرق الخيمة ويحمي أطفاله ويبحث عن حصة غذائية حتى يطعم أطفاله.

وأوضح أن توفير الخبز في رفح  الذي يصل لدولار ونص ويحتاج من خمس لست ساعات أصبح من الصعب الوصول إليه بالإضافة لنقص في الدواء وحفاضات الأطفال، وأن مايتم توفيره من المواد  هي معلبات  لا تكفي العائلات مما اضطر السكان إلى أكل الأعلاف التي كانت معدة للأبقار.

وأكد  أن  كثير من النشطاء الاجتماعيين والصحفيين وبعض المؤسسات والأطباء  يرصدونالإبادة الجماعية وجرائم الحرب

استاذ القانون الدولى الإعلامية إنجي أنور العلاقات الدولية الشؤون السياسية المواطن الفلسطيني جرائم الحرب رفح الفلسطينية

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