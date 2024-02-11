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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب رئيس المخابرات الفلسطينية: «محور فيلادلفيا» هو هدف نتنياهو من اجتياح رفح

رفح
رفح

قال اللواء الدكتور محمد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية السابق، إن القصف على مدينة رفح الفلسطينية لم ينقطع منذ بداية العدوان على غزة، وأن العمليات الميدانية في رفح بدأت منذ 3 أيام بالأحزمة النارية.

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وأضاف المصري ، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن نتنياهو لم يحقق أي هدف عسكري باجتياح غزة ولن يحقق اي هدف باجتياح رفح وأنه حصل على الضوء الأخضر من بايدن لاجتياح رفح.


وأكد أن هدف نتنياهو من اجتياح رفح الوصول لمحور فيلادلفيا، وفصل رفح عن بقية القطاع والضغط على حماس في المفاوضات التي تعقد الآن في مصر.


 

اجتياح غزة فلسطين فيلادلفيا محور فيلادلفيا

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