إسرائيل تسعى لدخول رفح بأي طريقة.. محمد عبود: الموقف المصري والأمريكي متطابق

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن هناك محاولات لإقناع الرأي العام الإسرائيلي لاجتياح رفح بريا.

وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد كبير من قادة إسرائيل باعوا السلاح لحركة حماس"، لافتا: "تجاة السلام في السوق السوداء في إسرائيل منتشرة جدا".

وأشار الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،: "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى دخول رفح بأي طريقة"، موضحا: "الموقف الأمريكي يتطابق مع مصر بشأن اقتحام رفح".

وأوضح الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،: "مليون و400 ألف فلسطيني نازحين إلى مدينة رفح الفلسطينية"، لافتا: "نتنياهو يلقي بالكرة في ملعب الجيش الإسرائيلي لاقتحام رفح".