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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسرائيل تسعى لدخول رفح بأي طريقة.. محمد عبود: الموقف المصري والأمريكي متطابق

الدكتور محمد عبود
الدكتور محمد عبود

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن هناك محاولات لإقناع الرأي العام الإسرائيلي لاجتياح رفح بريا.

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وأضاف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد كبير من قادة إسرائيل باعوا السلاح لحركة حماس"، لافتا: "تجاة السلام في السوق السوداء في إسرائيل منتشرة جدا".

 

وأشار الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،: "الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى دخول رفح بأي طريقة"، موضحا: "الموقف الأمريكي يتطابق مع مصر بشأن اقتحام رفح".

 

وأوضح الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس،: "مليون و400 ألف فلسطيني نازحين إلى مدينة رفح الفلسطينية"، لافتا: "نتنياهو يلقي بالكرة في ملعب الجيش الإسرائيلي لاقتحام رفح".

 

رفح

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