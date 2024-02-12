تعليق مثير من مهيب عبد الهادي على فوز كوت ديفوار بأمم أفريقيا

علق الأعلامي مهيب عبد الهادي، على تتويج منتخب كوت ديفوار بطلاً لبطولة امم افريقيا ٢٠٢٣.

وكتب عبر فيسبوك: “احيانا الحظ يكون صاحب الكلمة العليا.. كوت ديفوار تتوج بكاس الأمم الأفريقية”.

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني شهدت المباراة نشاط من لاعبي كوت ديفوار الذين تمكنوا من إحراز هدف التعادل بعد ضغط متواصل أسفر عن هدف في الدقيقة 62 عن طريق فرانك كيسي وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وقلبت ساح العاج الطاولة علي النسور النيجيرية في الدقيقة 81 عن طريق سباستيان هالر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من السريع أدينجرا يرسلها عرضية يقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.