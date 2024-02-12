حصول مصطفى محمد على الحذاء البرونزي لـثالث أفضل هداف بأمم أفريقيا

أعلن الكاف، حصول مصطفى محمد على الحذاء البرونزي لـثالث أفضل هداف في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.