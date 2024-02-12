عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصول مصطفى محمد على الحذاء البرونزي لـثالث أفضل هداف بأمم أفريقيا

صدى البلد

أعلن الكاف، حصول مصطفى محمد على الحذاء البرونزي لـثالث أفضل هداف في كأس أمم أفريقيا 2023. 

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في نسختها الـ34، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 نوفمبر 2024، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية على ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان، العاصمة الإيفوارية.

يحصد منتخب الإيفوار اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج مرتين في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية.

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.

الأمم الإفريقية 2023 أمم إفريقيا 2023 كأس الأمم الإفريقية 2023 منتخب كوت ديفوار مصطفي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تعلن تطوير نظام جديد للتحكم في قاذفة الصواريخ

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

رغم تتويج كوت ديفوار.. مدافع نيجيريا يحصل على أفضل لاعب بأمم أفريقيا

القاهرة تساند الأشقاء في مقديشو.. هل تنجو الصومال من مهب الأطماع الإثيوبية؟

باع 12 مليون سهم في أمازون.. جيف بيزوس على عتبة "الأغنى في العالم"

هل ورد ذكر شعبان في القرآن ؟.. آية تحدثت عنه ويغفلها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ