قصف إسرائيلي عنيف.. سماع دوي انفجارات واشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما ذكرت وسائل الإعلام أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية.

فيما أفادت صحيفة الأقصى الفلسطينية أن مدينة رفح تتعرض لسلسة من الاستهدافات الإسرائيلية بالتزامن مع سماع دوي انفجارات واشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بوقوع حادث أمني كبير لقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث عبارة عن "كمين" من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد القوات الإسرائيلية.

وأضافت أن نقل القتلى والجرحى من جيش الاحتلال استغرق ساعات.

فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 11 ضابط وجندي من الجيش الإسرائيلي في الكمين بمدينة خانيونس.