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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير المالية: مذكرة تفاهم مع الكويت لتجنب الازدواج الضريبي لدفع الاستثمارات المشتركة

صدى البلد

 

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.

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استهل الوزير، اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الكويتي، بمناسبة توليه مسئولية الوزارة، متمنيًا له التوفيق والسداد، وأعرب عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات المالية والضريبية بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على نحو يسهم في دفع جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة.. واستعرض أهم الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري. 
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير، حيث يمتلك بنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، داعيًا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري وزيادة أعمالهم في مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تفتح آفاقًا جاذبة للتدفقات الاستثمارية. 
أشار الوزير، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد انعكس ذلك في إقرار حوافز ضريبية وجمركية أكثر تيسيرًا لهذا القطاع الحيوي.

الاستثمار الكويتي الإقتصاد المصرى التحديات العالمية التوسعات الاستثمارية الحكومة المصرية الدكتور محمد معيط

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