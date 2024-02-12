ميدو: ياسر إبراهيم اتظلم في الزمالك والأهلي فاوض أبوجبل بشكل غير شرعي

قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أن ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي تعرض للظلم خلال تواجده في نادي الزمالك قبل رحيله.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أنا أول من قمت بتصعيده للدرجة الأولى ومسئولي الزمالك لم يكونوا يعرفون تفاصيل عقده وبالتالي تعرض للظلم.

وأضاف : الأهلي تفاوض مع محمد أبوجبل بشكل غير شرعي وخلال فترة صعبة للغاية وهو ما أدى للتأثير على تركيزه في البطولة.

وأكمل : كان يتوجب على الأهلي أن يتواصل مع حازم إمام أو خالد الدرندلي رئيس البعثة والحصول على موافقته للتفاوض مع الحارس وهذا ما لم يحدث.