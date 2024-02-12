يدفع ثمن مغادرة الزمالك..تعليق ناري لمحمد عبد المنصف عن موقف أبو جبل

كشف محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، عن رأيه في موقف محمد أبو جبل.

وقال خلال مداخلة تليفونية مع الأعلامي سيف زاهر: "أبو جبل لازم يبعد شوية وبيدفع تمن رحيله عن الزمالك".

يذكر أن أبو جبل قد تعرض للانتقادات عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كود ديفوار، وذلك على إثر هزيمته من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

هل يعتزل محمد أبو جبل؟

في سياق متصل، كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمته مع محمد أبوجبل، قائلا: «حدثت مكالمة بيني وبين أبوجبل، وهو اللي كلمني وأصر إني أحكي مكالمته بالحرف، الكلام اللي هقوله هو كلام أبوجبل ليا في التليفون».

وأضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «محمد أبوجبل، يفكر جديًا في اعتزال كرة القدم، فهو يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث الأخيرة، وخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.. أبوجبل، أكد أنه تعرض لضغوط شديدة جدًا وانظلم في الفترة الأخيرة».

وتابع الإعلامي: "أبوجبل قال بستغرب من اللي بيقول أنا عندي مشكلة مع الشناوي، عمري في حياتي ما اتخانقت مع الشناوي، وعمرنا ما اختلفنا، وعمري ما أخطأت في حقه".