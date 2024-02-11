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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف تفاصيل جلسة الصلح بين صلاح وحسام حسن

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن الطبيب الرياضي أصبح أمرا مهما ويتواجد في كل أندية العالم، ويجب الاهتمام به، مؤكدا أن محمد صلاح نفسه يتعامل بهذا المنطلق وأهله نفسيا في التعامل.

وأضاف ميدو في تصريحات خاصة عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc: أن جلسة بين حسام حسن مع محمد صلاح كفيلة بإنهاء الأمر قبل أول معسكر، ويكون محور الحديث بأن يطالبه بغلق أذنه من الإعلام، وأن يكون محور الحديث هو مصلحة المنتخب والرياضة المصرية، وهذه الجلسة تنهي الأمور، وأوكد أن أفضل نسخة لصلاح مع المنتخب ستكون في وجود حسام حسن.

وأضاف أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لايستقدم مدربين ولايقيل مدربين، مؤكدا ان اتحاد الكرة سيرحل في شهر يوليو وتوقع نجاح التوأم مع المنتخب مقدما له كل الدعم.

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