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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن الشامي: اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر قرار عشوائي

صدى البلد

قال حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، إن اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر، قرار عشوائي من قبل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام، مؤكداً غياب الاستقرار داخل الجبلاية وهناك عشوائية في القرارات.

وأضاف حسن الشامي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه ضد تعيين مدرب وطني لمنتخب مصر، وكنت اتمني استمرار البرتغالي كارلوس كيروش، بعدما حقق نتائج مذهله مع منتخب مصر، بخلاف اكتشافه للعديد من اللاعبين أبرزهم محمد عبد المنعم، قائلاً «رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر قرار غير صائب».

وواصل، أن اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لم يفيد الكرة المصرية حتى الآن بعد الاخفاقات التى ظهرت في المنتخبات خلال الفترة الحالية

 

وتابع حسن الشامي، أن حسام حسن  شخصية محترمة وله رؤية ويمتلك خبرات كبيرة وقادر على النجاح، مشيراً أن حسام حسن قادر على صناعة العديد من الأمور الفنية الجيدة مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة وارفض الهجوم عليه.

وأوضح  أن جميع إنجازات منتخب مصر مع مدربين وطنيين  كانت مع الراحل محمود الجوهري ومن بعده حسن شحاتة ومن عام 2010 حتى الآن لم نحقق ألقاب.

وأتم حسن الشامي، أن على ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، يعد أفضل مدرب في مصر في الوقت الحالي .

 

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