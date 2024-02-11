عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي أبو جريشة يضع روشتة نجاح حسام حسن مع منتخب مصر

صدى البلد

تحدث علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية ونادي الإسماعيلي السابق عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة"خبرات حسام حسن تسمح له بالتواجد في منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

وتابع "حسام يملك خبرات تراكمية ولاعب دولي ويجب أن تتم مساندته ودعمه، لا يصح أن نسمع أصوات تهاجمه قبل أن يبدأ مهمته مع المنتخب".

وأضاف "البعض ينتقده بسبب عدم حصوله على بطولات؟ مدرب كوت ديفوار الذي تولى المسؤولية في منتصف بطولة أمم إفريقيا لا يملك نفس الخبرات التي كان يملكها المدرب الأجنبي الذي بدأ البطولة معهم، المدرب استطاع ايصال حماسه وروحه وخبراته مع المنتخب إليهم".

وواصل أبو جريشة" من حق حسام حسن أن يحصل على الفرصة، كما أنه عليه دور هام هو يعلمه جيدًا، هو مطالب بالهدوء والتنظيم وأن تكون طريقة تعامله مع اللاعبين عادلة".

وأردف "حسام حسن يتولى أعلى منصب تدريبي في مصر بوجوده مع المنتخب، عليه أن يتعامل مع هذا الأمر جيدًا".

واختتم علي أبو جريشة تصريحاته "النزول بالأعمار في منتخب مصر أمر ضروري ولكن بشكل متزن، حصلنا على أمم إفريقيا 3 مرات بسبب الجمع بين عنصري الشباب والخبرة، لا يمكن الاعتماد فقط على الحيوية والشباب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

ترشيحاتنا

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

زيادة أم استقرار.. شعبة السجائر تحسم الأمر في أسعار السجائر بالأسواق بهذه الأرقام| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ