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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

الزمالك و الأهلي
الزمالك و الأهلي

يثار الجدل الدائم حول تضارب المواعيد بين البطولات الرياضية الكبرى، اهتمام الجماهير والمحللين على حد سواء، ومن بين هذه البطولات، تبرز بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بوصفها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية. 

وبالنظر إلى الموعد المقرر لإقامة النسخة المقبلة من هذه البطولة في عام 2025؛ تكثر التكهنات والتساؤلات حول تنسيق المواعيد مع بطولات أخرى، مثل كأس العالم للأندية.
 

تصريحات رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

في مؤتمر صحفي أخير عُقد على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا، ألمح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2025، وبالرغم من إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن نية استضافة البطولة في صيف ذلك العام؛ ولذا فإن "كاف" لم يعتمد بعد الموعد الرسمي للبطولة.

المفاجأة: تصريحات الاتحاد الإفريقي بشأن النادي الأهلي

وفي سياق متصل، تطرق موتسيبي إلى موعد بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في نفس الفترة، والتي سيشارك فيها النادي الأهلي. 

وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مما ينقذ الأهلي وغيره من الأندية الإفريقية من تضارب المواعيد وآثاره السلبية.

جهود التنسيق مع الفيفا

يبذل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جهودًا مستمرة؛ للتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف تحديد موعد مناسب لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2025.

وتأتي هذه الجهود في سياق المناقشات المستمرة بين الطرفين، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تجنب أي تضارب في المواعيد مع البطولات الدولية الأخرى.
 

الزمالك ومستقبل الدوري الإفريقي

في سياق آخر، كشف “موتسيبي” عن مفاجأة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أكد قيامه بمجهودات قوية؛ لتوسيع نطاق الدوري الإفريقي، بحيث يشمل جميع الأندية المصنفة في القارة الإفريقية، ومن بين هذه الأندية، سيكون الزمالك واحدًا من المشاركين، والذي غاب عن النسخة الأولى التي شارك فيها 8 أندية فقط، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تطوير ورفع مستوى الكرة الإفريقية.

وتبقى مسألة تحديد موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، قيد المناقشة والتنسيق بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في الأشهر القليلة القادمة، بما يضمن عدم تعارض المواعيد مع البطولات الدولية الأخرى، واحترام الجدول الرياضي للأندية والمنتخبات على حد سواء.

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