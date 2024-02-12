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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نادي السيارات يحتفل بمئويته في العاصمة الإدارية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادي وأنشطته والفعاليات التي سيتم إقامتها للاحتفال بمئوية النادي بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.  

حضر اللقاء محمد عسكر نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب برئيس مجلس إدارة النادي مؤكداً على دعم الوزارة الدائم لنادي السيارات والرحلات المصري، ودوره في تنشيط حركة السياحة من خلال ما ينظمه من أنشطة ثقافية واجتماعية تجذب فئة معينة من السائحين.

وخلال اللقاء قام الوزير باستعراض أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة بنسبة تتراوح ما بين 25%- 30% سنوياً للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية وهو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما تم مناقشة وطرح الأفكار والمقترحات لوضع خطة وأجندة للفعاليات التي يمكن أن يقوم بها النادي خلال الفترة المقبلة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر من خلال إقامة الندوات الثقافية، والفعاليات الاجتماعية، وسباقات ومعارض السيارات والموتوسيكلات المختلفة.

كما تم مناقشة الفعاليات التي سيقيمها النادي للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه، حيث تستهدف هذة الفعاليات الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة التي ستُقام بها، منذ هذا الشهر وحتى شهر مايو القادم.

ومن بين هذه الفعاليات إقامة مسيرة للسيارات الكلاسيكية بالإضافة إلى رالي السيارات بالجونة بمدينة الغردقة والذي سيقام تحت رعاية الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السيارات والرحلات المصري يعد من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام 1924، وكان من أوئل المؤسسين للمنظمة الدولية للسيارات.

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