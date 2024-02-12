التنمية المحلية: تنفيذ 770 مشروعا بـ7 مليارات جنيه في القليوبية ضمن «حياة كريمة»

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال اجتماعة اليوم ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة الجاري تنفيذها في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبًا.

و أكد اللواء هشام آمنة أن محافظة القليوبية تجني ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعى بشتى السبل لتحويل الصورة التي كان عليها الريف المصري إلى صورة أجمل، والعمل على إيصال كل الخدمات التي كان يعانى من نقصانها على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تكبده المشقة والعناء المادي والمعنوي للانتقال لمراكز الخدمات التي كانت مقتصرة على المدن الرئيسية بكل محافظة.

حيث أكد اللواء عبد الحميد الهجان خلال اللقاء أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشيرًا الي استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر علي أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل ، مؤكدًا علي تكثيف الجهود المبذولة والتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة والغاز والمجمعات الخدمية، للبدء في تشغيلها، من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل قرى مدينة شبين القناطر.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف استلام المشروعات، حيث تم الانتهاء من 9 مشروعات مجمع زراعي واستلام 9 مجمعات خدمية استلام إداري، كما تم الانتهاء من إنشاء 17 مركز شباب واستلام 10 مراكز وفي قطاع الصرف الصحي، وتنفيذ 99 مشروعا وجاري العمل بـ24 مشروعا ووصلت نسبة التنفيذ إلى 96%، كما تم تنفيذ 3 وحدات صحية جديدة وتم تسليمهم وإنشاء 6 نقاط إسعاف وإنشاء 20 كوبري وإنشاء 83 مدرسة جديدة.