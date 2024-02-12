اقتراب نهاية عقده.. مصير توني كروس مع ريال مدريد في خطر

مع اقتراب انتهاء عقده مع ريال مدريد، يتنافس كبار أندية أوروبا على التعاقد مع لاعب وسط الفريق الألماني توني كروس.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال"، يسعى بايرن ميونخ بشدة لاستعادة خدمات كروس بصفقة مجانية. ويعد بايرن ميونخ واحدًا من الأندية التي تتطلع لضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، بعد أن أبدى توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، رغبته في ضمه بناءً على طلب مباشر.

ويشير التقرير إلى أن بايرن ميونخ يخطط لتعزيز خط الوسط بسبب احتمال رحيل لاعبين مثل جوريتسكا وكيميش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد في صيف عام 2024.