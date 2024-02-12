تداعيات كارثية على الملايين.. بوريل: مهمة أونروا ضرورية وإلغائها ليس حلا

أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن توقف خدمات وكالة الأونروا يتسبب في تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن هناك توافق مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الأونروا قبل إيجاد حل لملف اللاجئين الفلسطينيين تمامًا، داعيًا إلى ضرورة العمل على ضمان استمرار عمل الوكالة لمصلحة الجميع.

وأشار إلى أن الأونروا مهمتها ضرورية للفلسطينيين في المنطقة وهي مرتبطة بالمشكلة الفلسطينية وليس الحل بإلغائها.