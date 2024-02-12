عودة: توقعات انتشار جائحة صحية جديدة خاطئة ولا أساس علمي لها

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ الرابطة موجودة في 120 دولة، مؤكدًا أنّ تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي التي جاء فيها أن اندلاع جائحة جديدة مسألة وقت لا أكثر خاطئة تماما ودون أي إثبات علمي وطبي وصحي.

وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "عندما انتشر وباء كورونا في الصين لم تعلم منظمة الصحة العالمية، ولكن المنظمة تتحدث عن احتمال انتشار وباء يهدد البشرية".

وتابع: "هناك ضحايا هم أطفال ونساء فلسطين، حيث يصابون بأمراض معدية يومية مثل التهابات الكبد بسبب تناول الغذاء والماء الملوث، وتصلنا يوميا أخبار من الرابطة الطبية في غزة بأن الأوبئة والامراض المعدية تنتشر في قطاع غزة".

وأوضح: "منظمة الصحة العالمية لم تضطلع بدورها كما ينبغي في قطاع غزة، لأن 70% من المتوفين أطفالا ونساء، وهذا أكبر عدد توفي في فترة قصيرة في آخر 50 سنة".

