السفير التركي بالقاهرة: مصر استقبلت 100 ألف شخص من غزة وتقدم لهم كل التسهيلات

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، اليوم الجمعة أن مصر استقبلت ما يقرب من 100 ألف شخص من قطاع غزة، وتوفر لهم كل الفرص والتسهيلات.

وجاءت تصريحات شن خلال فعالية تضامنية نظمتها السفارة التركية في القاهرة اليوم الجمعة الأول من أغسطس مع عشرات العائلات الفلسطينية المقيمة في القاهرة إلى جانب عائلات مصرية وعدد من الصحفيين.

وشارك في تنظيم الفعالية هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH) التركية غير الحكومية كما شاركت فيه أيضًا جمعية الوفاء للتنمية المصرية، وقد حظي اختيار المشاركين الفلسطينيين بموافقة ودعم السفارة الفلسطينية.

وقدم مجموعة من الشباب الفلسطيني رقصة الدبكة، بينما غنى بعض أطفال غزة أغاني فلسطينية وخلال الفعالية قدمت السفارة التركية في القاهرة الطعام كما تم تقديم مساعدات نقدية لجميع المشاركين.

وفي كلمته خلال الفعالية التضامنية، صرح السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، بأن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لإخواننا وأخواتنا الغزاويين المظلومين والمقهورين، تماشيًا مع الحساسية والمشاعر الوطنية الكبيرة للأمة التركية.

وأشار إلى أنه مع استئناف إرسال شحنات المساعدات مؤخرًا من مصر إلى غزة، أُدرجت 180 شاحنة محملة بالمساعدات التركية ضمن المساعدات المرسلة من العريش إلى غزة.

وأوضح أنه بناء على استمرار ارسال المساعدات ونجاح مفاوضات وقف إطلاق النار، يمكن أيضًا استئناف شحنات المساعدات من تركيا إلى العريش عن طريق السفن، موضحا أن مسؤولي الهلال الأحمر وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) ينسقون في هذا الشأن.

وأشار أيضًا إلى أن مصر استقبلت ما يقرب من 100 ألف شخص من غزة، وبينما توفر لهم مصر كل الفرص والتسهيلات، فإن هؤلاء الأفراد يواجهون بطبيعة الحال احتياجات مالية في حياتهم اليومية ويحتاجون إلى المساعدة.

وأكد أن تركيا تقدم كل ما في وسعها من مساعدات لسكان غزة في مصر لتخفيف العبء الذي تتحمله مصر في هذا الصدد.

وأشار إلى أن تركيا قامت سابقًا، بالتعاون مع مؤسسة عزيز محمود هديي التركية غير الحكومية والسلطات الفلسطينية، بسداد ديون الرسوم الجامعية لعشرة آلاف طالب فلسطيني يدرسون في الجامعات المصرية.

وأشار السفير شن أيضًا إلى أنه خلال عيد الأضحى المبارك، قام المتبرعون الأتراك والعديد من المنظمات التركية بذبح الأضاحي في مصر.

وقدم السفير الشكر لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH) التركية وجمعية الوفاء المصرية، والسفارة الفلسطينية على تعاونهم في تنظيم هذا الحدث اليوم.

وأكد أن السفارة التركية بالقاهرة ستواصل مساعدة جميع سكان غزة والأسر ذوي الحاجة في مصر موضحا بأن السلطات المصرية تقدم جميع أنواع الدعم والمساعدة لسكان غزة في مصر، في إطار الامكانيات.

وأكد السفير أن تركيا تشارك مع مصر موقفها الكامل بشأن غزة، وأنها تعارض رفضًا قاطعًا ما يُسمى بالترحيل الطوعي أو القسري لسكان غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى في العالم.

وقال إن أنقرة والقاهرة والعالم الإسلامي بأسره على دراية بخطة إسرائيل لإجبار الناس وإخواننا وأخواتنا في غزة على اللجوء الطوعي بجعل غزة غير صالحة للسكن ومنع تنفيذ خطة مصر المقترحة بشأن غزة ضمن إطار زمني معقول.

وأضاف السفير التركي أنه إذا تم إخلاء نصف أو حتى ربع سكان غزة بشكل أو بآخر فإن خطة طرد الفلسطينيين من كافة الأراضي الفلسطينية ستكون أقرب خطوة إلى الواقع، وشدد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، بشكل أو بآخر.

أكد السفير شن أن تركيا تواصل دورها البناء في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية، بقيادة مصر والولايات المتحدة وقطر، مؤكدًا على أهمية مواصلة التحلي بالصبر والاجتهاد.

وفي هذا السياق، قال إنه يعتبر إعلان فرنسا والمملكة المتحدة عن قرارات الاعتراف بدولة فلسطين خطوات إيجابية وتاريخية للغاية.

كما نصح سكان غزة في مصر بألا ينسوا غزة وفلسطين، وأن يتمسكوا بأمل العودة إليها يومًا ما، وأن يحموا وطنهم.

وأشار إلى أن تركيا ومصر والعالم الإسلامي سيُظهرون لهم تضامنهم ويواصلون دعمهم خلال هذه الفترة وأعلن أن السفارة ستواصل تقديم المساعدة والتضامن مع إخواننا وأخواتنا في غزة.

وأكد أن جميع أنشطة السفارة ومواقفها تتماشى تمامًا مع إرادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحساسيات الشعب التركي، وأن هذا الموقف ثابت ولن يتغير.