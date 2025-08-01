الاسرائيليين رجعوا الملاجئ .. اليمن تطلق صاروخ فرط صوتي علي تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية، في حين أكدت الجماعة أن الهجوم "حقق أهدافه" وضرب منشأة حيوية داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه تم رصد صاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح، مشيرًا إلى أن الحادثة أدت إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي أن "القوة الصاروخية" التابعة لها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا، مستخدمة صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، بحسب وصف البيان.

وادعت الجماعة أن العملية "حققت أهدافها بدقة"، وأسفرت عن توقف حركة الملاحة في المطار ودفع أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وفق تعبيرها.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة القدس، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تفعيل منظومة الدفاعات الجوية اعتراضًا للصاروخ القادم من اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إذ استأنف الحوثيون مؤخرًا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، متهمين إياها بالارتباط بإسرائيل، إلى جانب تنفيذ ضربات صاروخية تستهدف الأراضي الإسرائيلية، في ما تصفه الجماعة بأنه "دعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

من جانبها، تواصل إسرائيل الرد على هذه الهجمات عبر غارات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، ما يعكس ملامح مواجهة إقليمية متصاعدة قد تتجاوز حدود الصراع التقليدي في غزة.