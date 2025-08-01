قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاسرائيليين رجعوا الملاجئ .. اليمن تطلق صاروخ فرط صوتي علي تل أبيب

صاروخ
صاروخ
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية، في حين أكدت الجماعة أن الهجوم "حقق أهدافه" وضرب منشأة حيوية داخل إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه تم رصد صاروخ أُطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح، مشيرًا إلى أن الحادثة أدت إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي أن "القوة الصاروخية" التابعة لها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا، مستخدمة صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، بحسب وصف البيان.

وادعت الجماعة أن العملية "حققت أهدافها بدقة"، وأسفرت عن توقف حركة الملاحة في المطار ودفع أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وفق تعبيرها.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة القدس، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تفعيل منظومة الدفاعات الجوية اعتراضًا للصاروخ القادم من اليمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إذ استأنف الحوثيون مؤخرًا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، متهمين إياها بالارتباط بإسرائيل، إلى جانب تنفيذ ضربات صاروخية تستهدف الأراضي الإسرائيلية، في ما تصفه الجماعة بأنه "دعم للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

من جانبها، تواصل إسرائيل الرد على هذه الهجمات عبر غارات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، ما يعكس ملامح مواجهة إقليمية متصاعدة قد تتجاوز حدود الصراع التقليدي في غزة.

الجناح العسكري حركة حماس قطاع غزة إسرائيل الحصار التجويع اليمن الحوثي الأراضي اليمنية مطار اللد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبي فى هذا الموعد

علي الحجار

27 أغسطس.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

أصالة

أصالة تحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن.. اليوم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد