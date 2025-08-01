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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الإمارات

صورة أرشيفية لافتتاح سفارة الاحتلال في الإمارات
صورة أرشيفية لافتتاح سفارة الاحتلال في الإمارات
القسم الخارجي

أعلنت إسرائيل، عبر مجلس الأمن القومي التابع لها، عن رفع مستوى التحذير لرعاياها من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى تزايد "التهديدات الإرهابية" المحتملة ضد إسرائيليين ويهود على أراضي الدولة الخليجية، في أعقاب حرب الإبادة الإسرائيلية علي قطاع غزة.

ويزعم بيان صادر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن "منظمات إرهابية – بينها إيران، وحركة حماس، وحزب الله، وتنظيمات الجهاد العالمي – قد تسعى للانتقام من أهداف إسرائيلية في الإمارات"، بسبب ما وصفه البيان بـ"تصاعد الحافزية للانتقام" بعد العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران المعروفة باسم "عملية الأسد الصاعد"، والحرب علي غزة.

اتهامات وتحذيرات متزامنة

جاء في البيان أن "التحريض المعادي لإسرائيل والداعم للفلسطينيين ازداد بشكل ملحوظ منذ انطلاق عملية سيوف الحديد، وتحديدًا بعد ما تسميه إسرائيل بـ'حملة التجويع التي تقودها حماس'"، في إشارة إلى الأزمة الإنسانية الخانقة في غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية منذ عدة أشهر، ما تسبب بمجاعة تهدد مئات الآلاف، خاصة الأطفال والرضع.

وأورد البيان أن "التجربة السابقة علمتنا أن المنظمات الإرهابية غالبًا ما تركز أنشطتها على الدول المجاورة لإسرائيل"، مؤكدًا أن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستهدف شخصيات إسرائيلية أو يهودية في الإمارات، لا سيما خلال الأعياد اليهودية وعطلة السبت".

دعوة لإعادة النظر في السفر

ورغم أن التحذير لم يُرفع إلى أعلى مستوياته، إلا أن مستوى التحذير الحالي (المستوى 3) يدعو إلى تجنب السفر غير الضروري، ويحث المواطنين الإسرائيليين على "إعادة النظر بشكل جدي" في زياراتهم إلى الإمارات.

جريمة قتل ذات خلفية "إرهابية"

وتجدر الإشارة إلى أن التحذير يأتي بعد حادثة أثارت القلق في الأوساط الإسرائيلية، حين قضت محكمة أبوظبي الفدرالية في مارس الماضي بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل الحاخام الإسرائيلي-المولدوفي زفي كوجان، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان ممثلًا لمنظمة "شباد" اليهودية الأرثوذكسية في الإمارات. وقد وصفت المحكمة الجريمة بأنها "ذات هدف إرهابي".

الإمارات إسرائيل تحذير سفر غزة إيران

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