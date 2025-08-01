قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل مصرف بسمالوط في المنيا
تفاصيل القبض على زوج أم مكة
ساعة Galaxy Watch Ultra تدخل التاريخ.. أول اختبار لمحاكاة الفضاء باستخدام ساعة ذكية
بنسي نفسي معاهم .. أبو العينين يتحدث لأول مرة عن حفيديه منصور وتيمور
مصرع طـ.ـفل غرقا بإحدى الترع بالدقهلية
في لحظة واحدة خسرناها وخسرناه.. شقيقة ضحية والدها في الشرقية : كان أحن أب في الدنيا وما كانش يقصد| القصة الكاملة
ميسي يحسم موقفه مع إنتر ميامي بقرار مصيري
رئيس أركان جيش الاحتلال: القتال مستمر إذا تعثرت المفاوضات
برلماني: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة
السفير التركي بالقاهرة: مصر استقبلت 100 ألف شخص من غزة وتقدم لهم كل التسهيلات
الاسرائيليين رجعوا الملاجئ .. اليمن تطلق صاروخ فرط صوتي علي تل أبيب
دعاء النبي قبل النوم يمحو ذنوبك كلها.. ردده 3 مرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة

يسري المغازي
يسري المغازي
فريدة محمد

أعرب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وتحالفاتها للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، واصفًا إياها بأنها محاولات خبيثة لضرب صورة الدولة المصرية وإرباك دورها القومي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إن تلك الدعوات لا تمت بصلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل تستهدف تصفية الحسابات السياسية مع الدولة المصرية، وتشويه دورها المحوري والتاريخي في دعم القضية، مؤكدًا أن التحركات الإخوانية تأتي ضمن أجندات دولية مشبوهة تسعى لتقويض استقرار مصر وإضعاف موقفها الرافض لمخططات التهجير القسري لأهالي غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت في مقدمة الدول التي فتحت معابرها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقدّمت أكثر من 80%   من الدعم الغذائي والطبي للقطاع، بينما كانت بعض الأطراف منشغلة بإطلاق الشائعات وتزييف الوعي العربي.

وأكد يسري المغازي، أن التظاهر أمام السفارات المصرية دون غيرها يكشف بوضوح نية هذه الجماعة في تأليب الرأي العام ضد مصر، بدلاً من توجيه الضغط نحو الاحتلال الإسرائيلي، الجهة الوحيدة التي تحاصر غزة وتمنع مرور المساعدات.

وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مؤكدًا أن من يسعى للنيل من الموقف المصري الوطني إنما يخدم المشروع الصهيوني بشكل غير مباشر.

واختتم النائب يسري المغازي حديثه، بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا حقيقيًا لفلسطين وشعبها الصامد، وأن الشعب المصري بكافة أطيافه يعي جيدًا أهداف تلك الدعوات التخريبية، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة أي محاولة للنيل من استقرار الوطن أو المساس بمواقفه الثابتة.

النائب يسري المغازي مجلس النواب جماعة الإخوان الإرهابية عبدالفتاح السيسي يسري المغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

ترشيحاتنا

أم مكة

بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟

مجلس الشيوخ

اشتراك سفر درجة أولى .. تسهيلات لنائب الشيوخ وفقا للقانون

حزب حماة الوطن

حماة الوطن: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج مصيرها الفشل

بالصور

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد