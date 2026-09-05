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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: توفير أحدث أجهزة القسطرة والرنين المغناطيسي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

مستشفى الشيخ زايد التخصصي
مستشفى الشيخ زايد التخصصي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدخال تحديثات متقدمة على منظومة الأجهزة الطبية والتشخيصية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، من خلال توفير جهاز القسطرة الأحدث عالمياً Siemens Artis icono، بالتوازي مع الاستعداد لاستقبال جهاز رنين مغناطيسي حديث بقوة 1.5 تسلا خالٍ من الهيليوم، بما يعزز القدرات التشخيصية والتداخلية للمستشفى ويدعم تقديم خدمات طبية أكثر دقة وكفاءة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمستشفى، وفي إطار خطة الوزارة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتحديث وتطوير البنية التحتية والتجهيزات بالمستشفيات التابعة لها.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جهاز القسطرة الجديد يتيح إمكانات متقدمة في مجال القسطرة المخية عبر تقنيات التصوير المتطور وإعادة بناء الأوعية الدموية ثلاثية الأبعاد، مما يساعد الفرق المتخصصة على دراسة تشريح الأوعية بدقة وتحديد أفضل زوايا التصوير والتخطيط للتدخلات المعقدة، ويدعم التعامل مع حالات السكتات الدماغية الحادة الناتجة عن انسداد الأوعية الكبيرة وإجراءات إزالة الجلطات بالقسطرة والتدخلات الخاصة بتمددات الأوعية والتشوهات والناسور الوعائي وغيرها من التدخلات العصبية والوعائية الدقيقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن جهاز Siemens Artis icono يمثل إضافة نوعية لمنظومة الأشعة والتداخلات الطبية بالمستشفى لتعدد استخداماته في القسطرة المخية والقسطرة التداخلية للقلب وتدخلات الأوعية الدموية، بما يدعم التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة ويعزز قدرات الفرق الطبية في التخطيط للإجراءات التداخلية وتنفيذها بدرجة أعلى من الدقة.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

في هذا السياق، أوضح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن تحديث الأجهزة الطبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير المستشفى.

وأشار إلى أن إدخال جهاز القسطرة الجديد والاستعداد لاستقبال جهاز الرنين المغناطيسي يأتيان ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالإمكانات الطبية والتشخيصية ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات التشخيص والتدخلات الحديثة، حيث يدعم الجهاز مجال القسطرة التداخلية للقلب بتقنيات وبرمجيات متقدمة من بينها التعامل مع حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية (CTO) عبر دمج بيانات الأشعة المقطعية التاجية بالصبغة مع بيانات القسطرة لإعادة بناء مسار الوعاء وتحديد مسار الانسداد واختيار زوايا التصوير المناسبة، مما يرفع كفاءة الإجراء وفرص نجاحه، كما تساعد التقنيات المتقدمة بما فيها التصوير عالي الجودة وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد وإدارة جرعات الأشعة على تحقيق التوازن بين جودة الصورة وتقليل التعرض غير الضروري للإشعاع خاصة في الإجراءات التداخلية المعقدة.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

ونوه مدير عام المستشفى بأن استقبال جهاز الرنين المغناطيسي الحديث بقوة 1.5 تسلا خالٍ من الهيليوم يدعم قدرات المستشفى في التصوير بالرنين المغناطيسي والتشخيص الدقيق لمختلف الحالات ويكمل منظومة الأجهزة الطبية الحديثة.

وأكد أن التحديث لا يقتصر على إضافة أجهزة جديدة بل يستهدف بناء منظومة طبية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة بما يتيح تقديم خدمات تشخيصية وتداخلية متقدمة ويدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار الطبي ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة في إطار توجه الوزارة نحو التطوير المستمر ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي
وزارة الصحة تحديث البنية الطبية مستشفى الشيخ زايد التخصصي أجهزة القسطرة الرنين المغناطيسي

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