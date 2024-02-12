شاهد.. لحظة استقبال بايدن للعاهل الأردني وعائلته

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعائلته.

ووثق الفيديو بايدن وهو يحيي الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والأمير الحسين، ثم يلتقطون صورة تذكارية معًا.

ووصل الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، كان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

وعقد الملك عبدالله الثاني وبايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقال بايدن، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وسيبحث بايدن مع الملك عبدالله في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكره بايدن في منشور على منصة "إكس".