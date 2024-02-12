عاجل
كفر الشيخ .. رصف محيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر | صور كاذب.. الاحتلال يرتكب مجـ زرة للترويج لعملية إنقاذ رهائن ناجحة..وتقارير تكشف التوقيت الحقيقي برلماني: السيناريوهات المصرية مفتوحة للتعامل مع الانفعال الإسرائيلي خبراء التعليم يضعون روشتة تربوية لضمان النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني.. وأبرز النصائح لأولياء الأمور للتأقلم وترتيب الأولويات.. ويؤكدون: المعلم مكمل للأسرة رحاب الجمل: أجسد دور الأم بمسلسل صدفة.. وريهام حجاج جواها طفولة بريئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة استقبال بايدن للعاهل الأردني وعائلته

لحظة استقبال بايدن
لحظة استقبال بايدن للعاهل الأردني وعائلته

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وعائلته.

ووثق الفيديو بايدن وهو يحيي الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا والأمير الحسين، ثم يلتقطون صورة تذكارية معًا.

ووصل الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، كان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

وعقد الملك عبدالله الثاني وبايدن قمة في البيت الأبيض، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقال بايدن، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وسيبحث بايدن مع الملك عبدالله في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكره بايدن في منشور على منصة "إكس".

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأمريكي جو بايدن الملك عبدالله الثاني الملكة رانيا بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ترشيحاتنا

عبد المنعم سعيد: النخبة الفلسطينية يجب أن تتحد ولا تتلقى أوامر من أحد

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

كيف تنام الحيتان والدلافين البحرية تحت الماء دون حبس أنفاسها؟

فرج عامر: اتحاد جدة يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح (الأكبر في التاريخ)

الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو

الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة.. وتدمر كل محاولات إحتواء الأزمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ