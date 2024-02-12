رئيس الشعبة: لا نقص في الأدوية .. والمنتج المصري من الأفضل عالميا

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن جميع حقن الأنسولين، وأدوية الأورام المحلية والمستوردة متواجدة وتكفي لمدة 6 أشهر.

قال علي عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن الأنسولين يعالج مرضى السكر، وبدأت الناس تتكالب عليها في الصيدليات، للحصول عليها واستخدامها في التخسيس.

وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن المواطن يمكنه الإتصال على هيئة الدواء على الخط الساخن 15301، ومعرفة أماكن الأدوية، والصيدليات الموجود بها تلك الأدوية.

وأشار علي عوف إلى أن أدوية البرد بها نفس التأثير ونفس التركيبات ويمكن الحصول على بدائل للعلاج، لأنه بنفس كفاءة الدواء الغير موجود، مؤكدا أن الدواء المصري من أفضل الأدوية العالمية، خاصة أن مصر تلقت إشادة من منظمة الصحة العالمية بعد القضاء على فيروس سي بعلاجات مصرية.