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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث شئون إقليمية: زيارة أردوغان لمصر تعكس التحولات الجذرية في السياسة التركية

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

قال كرم سعيد الباحث في الشئون الإقليمية بالأهرام، إن زيارة أردوغان لمصر- المقرر لها غدا الأربعاء- في هذا التوقيت؛ تعكس التحولات الجذرية في السياسة الخارجية التركية، من أجل العودة إلى تصفير المشاكل مع محيط تركيا الإقليمي.

وأكد سعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة “إي تي سي” أن اللافت في هذه الزيارة هو حجم الزخم التي تعطيه تركيا لها منذ إعلان أردوغان، في نوفمبر الماضي، عن نيته زيارة مصر، فضلا عن البيان الذي أصدرته الرئاسة التركية بخصوص هذه الزيارة والتأكيد على عمق العلاقات مع القاهرة.

وأوضح سعيد ان التحولات الاقتصادية والإقليمية التي تلت كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك العدوان الإسرائيلي على غزة وآثاره على المنطقة؛ أوجد توافقا مصريا تركيا على صعيد عدد من الملفات، وأعطى تركيا قناعة بأن مصر ركيزة استراتيجية.

أردوغان مصر الخارجية التركية تركيا الرئاسة التركية

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