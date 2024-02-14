بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام زد في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة نادي بيراميدز ومضيفه نادي زد إف سي، اليوم الأربعاء، بستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 12 للدوري المصري.

افتتح بيراميدز عهد مدربه الجديد الكرواتي كورنسلاف يورشيتش، بذلك التعادل في أول مباراة رسمية بعد أن تولى قيادة بيراميدز بعد إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وشهد اللقاء إصابة علي لطفي حارس مرمى زد أثناء عملية الإحماء، وشارك بدلا منه الحارس عمرو حسام.

وأبقى بيراميدز على الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمد رضا "بوبو" على مقاعد البدلاء، ثم شارك في الشوط الثاني وساهم في تحسين الأداء الهجومي للفريق ولكن بلا خطورة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع من 9 مباريات، بعدما حقق الفريق التعادل الثالث هذا الموسم بالدوري.

وارتفع رصيد زد بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي إلى 20 نقطة، في المركز الثاني من 11 مباراة، بفارق نقطتين عن إنبي.