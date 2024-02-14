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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعلان عن خطوات عملاقة بين مصر وتركيا لتجاوز سنوات الركود

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تاريخية، ويمكن وضع 3 عناوين رئيسية القمة التركية المصرية، العنوان الأول هو الإقدام على خطوات عملاقة بين تركيا ومصر تتجاوز سنوات الركود، وهذا تم بوضوح عبر تفعيل المجلس الاستراتيجي الثنائي عالي المستوى، والذي ستعقد قمته الأولى في أبريل المقبل.

وأضاف "أحمد"، خلال رسالة على الهواء، أنه على المستوى التجاري، تم الاتفاق على تحقيق هدف 15 مليار دولار بين تركيا ومصر، والإعلان عن التعاون في المجال الثقافي والسياحي والطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن التعاون بين تركيا ومصر هي خطوات ربما في الأحوال العادية تستغرق شهورا، حتى يتم الحديث عنها، لكن في هذه الزيارة تم الإعلان عن هذه الخطوات العملاقة التي تريد كلا من تركيا ومصر الإقدام عليها لتجاوز سنوات الركود.

ولفت أن العنوان الثاني هو الدعم التركي الكامل للموقف المصري فيما يخص قطاع غزة وعملية الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم من القطاع، والرئيس التركي أعلن وبكل صراحة ووضوح عن تقديره للموقف المصري الثابت في عملية منع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح أن العنوان الثالث هو التوافق المصري التركي حول ملفات مثل ليبيا والسودان والصومال، والتأكيد على العمل المشترك بين البلدين للتوصل إلى كل الحلول الممكنة لكل المشكلات الموجودة في الإقليم.

رجب طيب أردوغان القمة التركية المصرية تركيا مصر المجال الثقافي

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