قائمة «كرامة المهندس» تعلن أسماء مرشحيها في انتخابات مهندسي كفر الشيخ

أعلنت قائمة «كرامة المهندس»، خوض انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ بـ 7 مرشحين على مقاعد شعب الكهرباء والميكانيكا والمدني والشعبة المجمعة، والتي ستجرى يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

قائمة «كرامة المهندس»

أعضاء القائمة هم: المهندس وائل أبو شعيشع، والمهندس ماجد أبو العزم، والمهندس علاء كمون، «شعبة الكهرباء»، والمهندس كريم نسيم، والمهندس سعد الشاذلي «شعبة ميكانيكا»، والمهندس نجيب عبد الله مستقل وتدعمه القائمة «الشعبة المجمعة»، والمهندس فتحي العساسي «شعبة المدني».

قائمة كرامة المهندس

الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

أسماء مرشحي شعبة الكهرباء: محمد محمود ربيع حجاج، سالم إسماعيل إسماعيل علي، الشاذلي مصطفى محمد سعد، محمود حسن حسن سالم، وائل محمد صبحي أبو شعيشع، ماجد محمود عبد الحميد أبو العزم، علاء الدين عبد العزيز أبو اليزيد كمون.

مرشحو شعبة الميكانيكيا هم : حلمي حسن حلمي فايد، سويلم وفا عبد اللطيف علي شرشير، كريم السيد مسعد أحمد، سعد عبد الله محمد الشاذلي.

مرشحو شعبة المدني هم: أحمد بدر الدين عاطف قطب موسى، ريم السعيد السيد إبراهيم سليم، فتحي صلاح عبد الجليل العساسي.



مرشحا شعب غزل ونسيج وكيميائية ونووية وتعدين وبترول وفلزات «مجمعة» هما: السيد عيد اللطيف عبد الحميد سليمان، نجيب عبد الله عبد الله يونس.