نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
في عيد ميلادها الـ 42....ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش
يصادف اليوم 15 فبراير عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش والتي أتمت عامها 42، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على أناقتها و جمالها ولا يبدو عليها تخطيها الأربعون عاما.
فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| لن تصدق سعره
حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورا من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها.
بالأحمر.. أيتن عامر تبهر متابعهيا بهذه الإطلالة| شاهد
حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
تاتو وفستان ملفت| هيدي كرم تثير الجدل بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير
حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
زينة تستعرض أناقتها في الأقصر | شاهد
حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الأقصر.