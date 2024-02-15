في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

يصادف اليوم 15 فبراير عيد ميلاد الفنانة نسرين طافش والتي أتمت عامها 42، وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على أناقتها و جمالها ولا يبدو عليها تخطيها الأربعون عاما.



نسرين طافش من أبرز نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الخاصة أو الرسمية.

تعتمد نسرين طافش على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تتسم بأختيار ما يبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

تحرص نسرين طافش على تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي الحقائب والأحذية الملفتة و الفخامة أيضا.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد نسرين طافش على تسريحات الشعر التي تتناسب معها، وق=تقوم بأختيار صيحات المكياج التي تبرز جمال بشرتها.

إليكم الصور..



نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش