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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زينة تستعرض أناقتها في الأقصر| شاهد

زينة
زينة

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الأقصر.

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تألقت زينة في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ظهرت بـ ليجن باللون الأسود مع توب أوف شولدر باللون الاحمر الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.
أنتعلت زينة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة غير  مبالغ فيها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زينة على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.
 

زينة
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