تموين الدقهلية: التخفيضات في معارض أهلا رمضان تصل لـ 30 %.. فيديو

كشف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية آخر استعدادات انطلاق معارض أهلا رمضان وحجم التخفيضات داخل المعارض على مستوى الجمهورية.

وقال السيد محمد دايرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدقلهية سيكون بها 21 معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات ".

وتابع السيد محمد دايرة:" التخفيضات على السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان تصل لـ 30 %".

وأكمل السيد محمد دايرة:" السكر في معارض أهلا رمضان سيكون بـ 27 جنيها والأرز يبدأ من 25 جنيها للكيلو والمكرونة تبدأ من 8 جنيهات".

ولفت السيد محمد دايرة: "تتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل معارض اهلا رمضان "، مضيفا: "أسعار اللحوم السوداني تبدا من 290 جنيها".