عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تضمن قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

الجامعات طلاب الجامعات عقوبات تأديبية قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديب الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ترشيحاتنا

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ