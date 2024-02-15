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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو لوضع منظمات ومجموعات إسرائيلية متطرفة على قوائم الإرهاب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

دعا مجلس جامعة الدول العربية الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة يوم 2024/1/30 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والتي تضم 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية متطرفة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والاعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جاء ذلك في جامعة الدول العربية رقم 8991 الذي صدر اليوم عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد اليوم  دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بتاريخ، برئاسة المملكة المغربية، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الجامعة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الاعمال التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الانسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.


أدان المجلس  الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمله من قتل للمدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية باعتباره انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة اراضيهما ولقواعد القانون الدولي.

 

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