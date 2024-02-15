بركات يكشف عن احتياجات حسام حسن مع المنتخب في الفترة القادمة

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يجب الصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

وقال بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسام حسن ينتظر دعم الجميع، دعم اتحاد الكرة موجود، ولكنه ينتظر دعم الآخرين".

وأضاف: "حسام حسن لديه رصيد كبير بينه وبين الشارع المصري، الذي كان ينادي بتعيينه مدربًا للمنتخب، وهو يتمتع بالعدالة، وسيضم اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص المنتخب".

وتابع: "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي قدم شكلا غير جيد في بطولة كأس إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأتم بركات تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر لديه مباراتان خلال شهر يونيو في تصفيات كأس العالم في غاية القوة والأهمية، لأن المنتخب سيواجه المنافس المباشر له، وهما بوركينا فاسو وغينيا بيساو".