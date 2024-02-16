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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

صدى البلد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة تفاصيل استدراج الفتيات لمكتب "كاستينج" بحجة تأهيلهن للعمل في السينما والتليفزيون.

شاهد الفيديو:

وتبين من التحقيقات أن نشاط المكتب غير مرخص وتم الكشف عنه بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة مكتب «كاستينج دون ترخيص» بمحافظة الجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية «بدون ترخيص» بالمخالفة للقانون.

ألقي القبض على المدير المسئول بالمكتب، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط استوديو تصوير بداخله هارد ديسك، كاميرا ديجيتال.

شاهد الفيديو:

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