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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ناري من ضياء رشوان عن مزاعم إنشاء منطقة إيواء فلسطينية بسيناء

معبر رفح
معبر رفح

نفى الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما يتردد بشأن وجود تحركات لمعدات معمارية في منطقة محاذية للحدود المصرية مع غزة.

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عن مصدر مسئول.. بكرى: لم يتم اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينى

وقال ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، على فضائية "etc"، اليوم الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام بدأت تنشر أشياء غريبة، زاعمة أن هناك صورا للأقمار الصناعية بأن هناك تحركات لمعدات معمارية في منطقة محاذية للحدود المصرية مع غزة.

وتابع الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنهم قالوا روايتين مختلفتين، الأولى أن مصر تجهز وحدات سكنية للأخوة الفلسطينيين، والثانية أن مصر تقوم بعمل سور عازل"، والرد على الزعم الأول؛ هو أن “مصر موقفها واضح ولن يتغير ولا قبول للتهجير للفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا منذ البداية في هذا الأمر، لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي، كما أنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر أصدرت بيانات واضحة، تؤكد أن حدودها خط أحمر، وترفض عملية التهجير، مشددا على أن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها.

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