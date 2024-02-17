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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس مسلسل المداح..هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عدة صور جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هبة مجدي في الصور بإطلالة متميزة ومحتشمة من كواليس تصوير مسلسل المداح المفترض عرضه في رمضان القادم.

وعُرض مؤخرًا للنجمة هبة مجدي حكاية "عيشها بفرحة" والتي تعد ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، المأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم، من بطولة هاني عادل، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

 

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

 

 

هبه مجدى المداح رمضان عيشها بفرحة مسلسل 55 مشكلة حب

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