فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

في واحدة من أكثر الجرائم صدمة في الهند، ألقت الشرطة القبض على رجل في منطقة بارابانكي بولاية أوتار براديش بعد أن قطع رأس زوجته بساطور وسار بها إلى مركز الشرطة يوم الجمعة.

ووفقًا للتقارير، هاجم الرجل زوجته بعد مشاجرة حول خيانتها المزعومة، وانتهت الواقعة بموت الزوجة بعد أن قطع رأسها.

تم التقاط مقطع فيديو مروع للرجل وهو يسير برأس زوجته الغارقة في الدماء إلى مركز الشرطة، مما أثار استياءًا عميقًا بين المارة والمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشتبه أن الجريمة وقعت بسبب شبهات الزوج في تورط زوجته في علاقة غير شرعية، والتي ظهرت للعلن بعد العثور على رسالة حب من عشيقها المزعوم. تواصل التحقيقات في الحادثة للوصول إلى مزيد من التفاصيل."

لماذا قتل الرجل زوجته؟

ووفقا للشرطة، يُزعم أن كانوجيا، أحد سكان قرية باسارا في منطقة مركز شرطة فاتحبور في منطقة بارابانكي، هاجم زوجته، فاندانا، البالغة من العمر 28 عامًا، بساطور بعد مشاجرة حول خيانتها المزعومة.

وقالوا إن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة وفقًا لصحيفة إنديا، وقام كانوجيا في النهاية بضربها حتى الموت ثم قطع رأسها.

وفي نوبة غضب، غرق الزوج في الدماء، والتقط الرأس المقطوع وبدأ بالسير نحو مركز الشرطة، وأفاد سكان محليون أن فريقًا من الشرطة اعتقله وهو في طريقه.

وكانوجيا، وهو عامل بأجر يومي، متزوج من فاندانا منذ ما يقرب من 8 سنوات وأنجبا طفلين.

واشتبه المتهم في تورط زوجته في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، والتي ظهرت للعلن بعد أن عثر على رسالة حب من عشيقها المزعوم.

وقال مسئول كبير في الشرطة إن كانوجيا اشتبه في أن زوجته خانته في علاقة غير شرعية وقتلها في نوبة غضب، ومازالت التحقيقات جارية في الحادثة.