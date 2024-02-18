«زراعة الشيوخ» تناقش تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر .. اليوم

تواصل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر “الجدوى الفرص -التحديات”.

وتناقش لجنة الثقافة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدة للسياحة العلاجية بمحافظة الوادي الجديد.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم واستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد بعنوان الإدمان.

كما تستكمل اللجنة الدينية عقب انتهاء الجلسة العامة االيوم الأحد مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اليوم الأحد عقب اننهاء الجلسة العامة "تيسير إجراءات التقاضى".

وتناقش لجنة الخارجية والعربية اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة تعظيم الشراكة المصرية الأوروبية - سياسياً واقتصادياً.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى اليوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة دور المشروعات القومية فى تعزيزالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية الأمن القومى".