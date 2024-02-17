صحة الوادي الجديد: ضبط عيادة بدون ترخيص وإحالة أطباء وممرضين بالقرى للتحقيق

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة مكبرة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، حيث جرى المرور المفاجئ على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الخارجة، للتأكد من تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الطبية ومدى التزامها.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إن الحملة أسفرت عن ضبط عيادة بدون ترخيص بها أدوية بدون فواتير غير مصرح بتداولها داخل العيادات، وضبط معمل بدون ترخيص به مستلزمات معامل وأنابيب اختبار معملية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر اجراءات للعرض على النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية بما فيها المنشآت الخاصة، وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.





فى سياق متصل، قرر مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة إحالة الطبيب النوبتجى بوحدة الموشية التابعة لمركز الداخلة للتحقيق لعدم التواجد أثناء المرور، وإحالة أفراد هيئة التمريض والخدمات المعاونة بذات الوحدة للتحقيق للتقصير فى أداء مهامهم الوظيفية، وكذلك إحالة الطبيب الأول بوحدة شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة للتحقيق للتقصير فى الإشراف على الأعمال بالوحدة، وإحالة جميع أفراد النوبتجية بوحدة شرق بولاق للتحقيق، ونقلهم إلى الإدارة الصحية بباريس لحين انتهاء التحقيقات لعدم تواجدهم بمحل عملهم بالوحدة.

وقرر وكيل الصحة بالمحافظة إحالة ممرض للتحقيق بوحدة بورسعيد الصحية بالخارجة.