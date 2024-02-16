الشيشلان..نبات ينمو عشوائيا بصحراء الوادي الجديد ويعالج قرحة المعدة وأمراضا مستعصية

تشتهر واحات الوادي الجديد بالعديد من النباتات الطبية والتي تنمو عشوائيا بالصحراء وعلي اطراف الحقول ومنها نبات الشيشلان والذي ينمو بالصحراء والغرود الرملية بمراكز المحافظة الخمس حيث ينمو نبات الشيشلان عشوائيا ويطلق عليه نبات شيطاني في البيئة الجافة الصحراوية وله قيمة طبية حيث يعتبر العلاج الوحيد لقرحة المعدة، فضلا عن مساهمته في علاج مرضي السكر .

ويعتبر نبات الشيشلان من النباتات التي تنمو على سطح الأرض مثل نبات العاقول وتشبه ثمرة الشيشلان بلح اللجليج طعمه شديد المرارة وهو ذو قيمة طبية عالية ويحتوي على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية. التي تعالج قرحة المعدة .

يقول مهدي عباس أحد المزارعين ان نبات الشيشلان ينمو بمركزي الداخلة وباريس ويستخدمه المزارعون كعلف للأغنام حيث تتهافت الاغنام علي عروشها ثماره التي تشبه البلح ولكن معظم المزارعين لا يعرفون قيمته الطبيه ولدلك يتجاهلونها باعتباره نبات شيطاني لا يستخدم الا كلأ للماشية.

وأضاف أن معظم العطارين الذين يعرفون قيمته يجمعون ثماره ويقومون ببيعها كونها ذات قيمة طبية عالية لعلاج الامراض وكونها أساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج قرحة المعده ومرضى السكر.

ويقول خالد سلومة صاحب محل عطارة بالفرافره، إنه يقوم بجمع بلح الشيشلان من الحقول ويقوم بتعبئته في أكياس مغلفة ويبيع الكيلو بـ50جنيهًا، وذلك بعد طبع ورقه داخل الكيس تبين فوائد بلح الشيشلان، وكيفية استخدامه .



وأوضح سلومة انه يقوم بصحن بلح الشيشلان حتي يعتبر كالدقيق ويقوم بتعبئته واعادة تغليفها ويقوم ببيعه مشيرا الي انه يباع كالبلح ويباع ايضا مطحون كالدقيق .,

وأكد سلومه أن أشجار بلح الشيشلان ذات قيمة طبية عالية وتمثل دخلًا قوميًا إذا استغل استخدامه الا ان الجميع يجهل قيمته الطبية ولكن لا يوجد من يولي اهتمامه بمثل هذه النباتات ، موضحًا أن وزارة الزراعة لم تدرج تلك النباتات ضمن جدول الاعشاب الطبيه.