عاجل
عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة 500 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات طبقا لقانون المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشيشلان..نبات ينمو عشوائيا بصحراء الوادي الجديد ويعالج قرحة المعدة وأمراضا مستعصية

بلح الشيشلان
بلح الشيشلان

تشتهر واحات الوادي الجديد بالعديد من النباتات الطبية والتي تنمو عشوائيا بالصحراء وعلي اطراف الحقول ومنها نبات الشيشلان والذي ينمو  بالصحراء والغرود الرملية بمراكز المحافظة الخمس  حيث ينمو نبات الشيشلان عشوائيا ويطلق عليه نبات شيطاني في البيئة الجافة الصحراوية وله قيمة طبية حيث يعتبر العلاج الوحيد لقرحة المعدة، فضلا عن مساهمته في علاج مرضي السكر .

ويعتبر نبات الشيشلان من النباتات التي تنمو على سطح الأرض مثل نبات العاقول وتشبه ثمرة الشيشلان بلح اللجليج  طعمه شديد المرارة  وهو ذو قيمة طبية عالية ويحتوي على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية. التي تعالج قرحة المعدة .

يقول مهدي عباس  أحد المزارعين ان نبات الشيشلان ينمو بمركزي الداخلة وباريس ويستخدمه المزارعون كعلف للأغنام  حيث تتهافت الاغنام علي  عروشها ثماره التي تشبه البلح  ولكن معظم المزارعين لا يعرفون قيمته الطبيه ولدلك يتجاهلونها باعتباره نبات شيطاني لا يستخدم الا كلأ للماشية.

الوادي الجديد تتعاون مع وعظ الأزهر لنشر الفكر الوسطي بمراكز الشباب

وأضاف أن معظم العطارين الذين يعرفون قيمته يجمعون ثماره  ويقومون ببيعها كونها ذات قيمة طبية عالية لعلاج الامراض  وكونها أساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج  قرحة المعده ومرضى السكر.

ويقول خالد سلومة صاحب محل عطارة بالفرافره، إنه يقوم بجمع  بلح الشيشلان من الحقول  ويقوم بتعبئته في أكياس مغلفة ويبيع الكيلو بـ50جنيهًا، وذلك بعد طبع ورقه داخل الكيس تبين فوائد بلح الشيشلان،  وكيفية استخدامه .


وأوضح سلومة انه يقوم بصحن بلح الشيشلان حتي يعتبر كالدقيق  ويقوم بتعبئته واعادة تغليفها ويقوم ببيعه مشيرا الي انه يباع كالبلح ويباع ايضا مطحون كالدقيق .,

وأكد سلومه  أن أشجار بلح الشيشلان ذات قيمة طبية عالية وتمثل دخلًا قوميًا  إذا استغل استخدامه الا ان  الجميع يجهل قيمته الطبية ولكن لا يوجد من يولي اهتمامه بمثل هذه النباتات ، موضحًا أن وزارة الزراعة لم تدرج تلك النباتات  ضمن جدول الاعشاب الطبيه.

الأعشاب الأمراض المستعصية استخدام الخمس الجديد البروتين والفيتامينات زارة الزراعة على سطح الأرض محافظة مهدي عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

موضوعات متعلقة

جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الثالث لكلية الطب

تسليم محلات السوق الحضاري للمستفيدين في مركز الفرافرة بتكلفة 3.8 مليون جنيه

تعليم الوادي الجديد تختتم البرنامج التدريبي لأخصائي الصحافة المدرسية بالداخلة

بناء ثقافة النشء أمام تحديات التكنولوجيا .. ندوة بمركز إعلام الداخلة

الوادي الجديد تتعاون مع وعظ الأزهر لنشر الفكر الوسطي بمراكز الشباب

محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية لمبنى المحافظة بالعاصمة الإدارية

رئيس جامعة الوادي الجديد يشهد اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية

ندوات بجامعة الوادي الجديد لإطلاق الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل |تفاصيل

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ