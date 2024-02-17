"تعليم دمياط" : 10 تنبيهات للمدارس لتجنب مخاطر الأمطار

أصدر محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بيانا يوجه من خلاله مديري عموم الإدارات التعليمية، بشأن التعامل مع سوء حالة الطقس.

وجاء في البيان انه نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

1 - فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم اعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2 - التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

3 - مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك و البواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4 - التأكد من نظافة أسطح المدراس و عدم و جود اي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

5 - عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6 - تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الاماكن ذات الطابع الخاص كالقري والنجوع.

7 - عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة.

8 - عدم العبث واللعب بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها كالأسلاك والبيارات والبلوعات.

9 - تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

10 - ضرورة اخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور علي وجه السرعة.