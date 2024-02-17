مياه دمياط تعلن انقطاع الخدمة عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق: (الرحامنة - الغنيمية - العزازمة)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأحد الموافق 18-2-2024 وحتى الساعة 3 عصر من نفس اليوم لمدة 6 ساعات، لاعمال اصلاح بخط المياه.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

واكدت الشركة على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.