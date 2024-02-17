لميس الحديدي: اختفاء السكر من السوق لغز.. فيديو

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أنه لا يوجد سكر في الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك.

وقالت لميس الحديدي: "السوق ليس به سكر، وأي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا... حوار بين سيدتين: جبتي السكر منين؟ ولقيتيه فين؟.

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "اختفاء السكر لغز، رغم اننا في موسم حصاد القصب كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين.

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ولفتت إلى أن معارض أهلا رمضان شهدت إقبالا كبيرا، وعرضت مقطعا لمعرض أهلا رمضان في شبرا: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".