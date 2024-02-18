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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

صدى البلد

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، تطورات جديدة داخل النادي الأهلي. 

وكتب شوبير: خبر حلو وخبر وحش في الأهلي، الخبر الحلو هو وسام أبوعلي بحالة جيدة وسيدخل في التمرين القادم، الخبر التاني خضوع اليو ديانج لعملية جراحية في الغضروف في النمسا.
 

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

 

وأضاف أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد اليوم، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

 

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

 

وقال إنه خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين القادمتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.

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