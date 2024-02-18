فرص عمل جديدة بديوان عام محافظة القليوبية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت محافظة القليوبية حاجتها للاستعانة بالأجر اليومي لـ 4 سائقين معدات ثقيلة "حفارات" للعمل بصفة مؤقتة بوحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.



وأعلنت المحافظة الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل تلك الوظائف والتي جاءت على النحو التالي : أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية مهنية لقيادة المعدات الثقيلة "حفار"، أن يكون المتقدم حاصل على دورة معدات ثقيلة بمركز تدريب المعدات الثقيلة بـ6 أكتوبر أو العاشر من رمضان ، أن يكون ملم بأعمال صيانة المعدة والصيانة الدورية ، وأن يجحتاز الاختبارات العملية على المعدة. ألا يزيد عمر المتقدم 35 سنة.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة فيتم تقديم ملف يحتوي على المستندات التالية: "طلب تقديم، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، ورخصة قيادة درجة أولى أو ثانية مهنية، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد مميكنة، شهادة بالدورة التدريبية على المعداتت الثقيلة صادرة من مركز تدريب 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة محو الأمية وتعليم الكبار أو ما يفيد القراءة والكتابة، وعدد 6 صور 4*6، وشهادات خبرة إن وجدت".



ويبدأ التقديم من اليوم التالي لنشر الإعلان على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، ولمدة أسبوع ويكون التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة شخصيا ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة من قبل أو بعد انتهاء موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد.